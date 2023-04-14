Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо выступил за бойкот чемпионата Европы

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поддержал указ Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете национальным командам страны участвовать в тех международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

«Я считаю, что министерство приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА мог допустить Беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. Беларусь и Россию должны дисквалифицировать отовсюду! Если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать!

Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2. Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Пусть лучше нас дисквалифицируют, но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Будем тогда играть товарищеские матчи.

Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь! На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет! Там сидят все продажные, которые продались за деньги «Газпрома», – цитирует Сабо FanDay.net.

Напомним, что к отбору Евро-2024 допущена сборная Беларуси, таким образом, следуя логике министерства, украинская федерация должна снять сборную Украины с турнира. Такое решение может привести к дисквалификации команды от УЕФА.