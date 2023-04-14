Слуцкий — о безголевой серии Писарского: не удивляет, это не Бензема с длинной статистикой

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о безголевой серии нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Почему не может забить Писарский? Когда не может забить человек с длинной статистикой – это удивительно. К примеру, Карим Бензема. А когда человек проводит первый сезон РПЛ, качественно отыграл короткую часть сезона и не может забить, то, скорее всего, это является объективностью больше, нежели то, что он может забить. Он не был основным нападающим даже ни в одном сезоне Первой лиги, а ему 27 лет», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний Писарский ещё ни разу не отличился за «Крылья Советов» в пяти матчах Российской Премьер-Лиги. Его три гола за команду пришлись на четыре матча Фонбет Кубка России. Первую половину сезона Писарский провёл в «Оренбурге», где забил 14 голов в 15 встречах РПЛ.