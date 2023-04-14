Гвардиола: если проиграем завтра, то не станем чемпионами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал предстоящий матч с «Лестером» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги одним из важнейших в контексте борьбы за титул.

«Стабильность – залог успеха. Наши хорошие матчи были очень, очень хорошими, но мы не были стабильны. Если мы потеряем очки в предстоящих играх, то не завоюем титул. Если мы проиграем завтра, то не станем чемпионами. Если выиграем, сохраним шансы обойти «Арсенал», но нельзя забывать, что мы отстаём на шесть очков от команды, которая редко допускала осечки в течение сезона и играет только раз в неделю, то есть имеет больше времени для восстановления и анализа.

Наша проблема в том, что «Арсенал» до сих пор был великолепен. Они действительно хороши, но и наше выступление в целом неплохое. Я бы сказал, что это не катастрофа. Мы всё ещё в борьбе за титул, но есть кое-кто лучше нас, придётся принять это как факт и продолжать свой путь.

Влияет ли более лёгкий календарь «Арсенала» на чемпионскую интригу? Единственное, что точно влияет, так это простой факт: если мы проиграем, всё будет кончено. Это лучший способ соревноваться, потому что игроки должны выкладываться полностью, чтобы не проиграть. Реальность такова, что мы отстаём на шесть очков и нет никакой гарантии, что мы выиграем ближайшие игры. Такова реальность.

Кто лучшая команда сейчас? Лучшая команда в мире в смысле построения комбинаций — это «Брайтон», нет лучшей команды в том, чтобы довести мяч от вратаря до последней четверти поля», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.