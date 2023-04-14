Максим Траньков: Жозе Моуринью — Этери Тутберидзе от футбола

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью Этери Тутберидзе в мире футбола.
«Кто Тутберидзе от футбола? Думаю, Жозе Моуринью — особенный. Если брать характер, говорить про человека, который может и словом, и делом доказать, своей подачей, именно своей особенной, его вот этой… Для меня Этери — это Жозе», — cказал Траньков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
60-летний Моуринью тренирует «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 португалец привёл свою команду к победе в первом розыгрыше Лиги конференций. Сейчас «волки» играют в четвертьфинале Лиги Европы с «Фейеноордом». Первый матч «Рома» проиграла со счётом 0:1, ответный пройдёт 20 апреля в Италии.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения. Видеоролик (январь 2023):
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