Траньков — о твите про Смолова: Фёдор — неоднозначная персона, задел мой любимый «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков вспомнил свой твит в адрес экс-нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова после матча с «Зенитом» (1:0).

Форвард в перерыве победного матча с клубом из Санкт-Петербурга предложил досрочно отдать им победу в Российской Премьер-Лиге после своего гола, отменённого судьёй Михаилом Вилковым. После встречи Смолов принёс извинения «Зениту». Траньков в «Твиттере» написал следующее, но потом удалил пост: «Смолов заговорил. Хвала, Хорватия. GQ «Спортсмена столетия» вручат? Бездарность есть бездарность».

«Я спортсмен. Спортсмен, который чего-то добился в этой жизни. Если мы говорим про Алину Загитову, про которую говорят, что она выиграла «Большой шлем» (в фигурном катании это финал Гран-при, чемпионат Европы или чемпионат четырёх континентов, чемпионат мира и Олимпийские игры. — Прим. «Чемпионата»), то есть ещё один, у которого «Большой шлем». Это я, который тоже всё выигрывал и во всех возрастах, все титулы, которые только есть, Гран-при, которые только есть, и так далее. Думаю, что могу говорить о некой спортивной этике. Никогда в жизни не позволял себе высказываться в публичном поле о сопернике, как бы к нему ни относился, подобным образом.

Это говорит либо о воспитании, либо у тебя нервный порыв, и ты в публичное поле вынес то, что думаешь. Тогда хотя бы извинись и скажи: «Да, я так думаю, но не должен выносить в публичное поле». Считаю, что с точки зрения большого спортсмена это неэтично. Ты тот человек, который в 2018 году обосрал мечту всей страны. Но я на первой Олимпиаде тоже упал с прыжка и тоже обосрал мечту. Я знаю, что такое «обосраться», но в то же время для меня Смолов — отличный футболист.

Его история с журналистом после «Акрона»? Это тот момент, когда у тебя эмоции, а ты переходишь на личности, оскорбления. Для меня персона Смолова — неоднозначная в том плане, что он вроде классный парень. Я на него смотрю и думаю: «Классный парень, образованный, говорит по-английски, классно играет в футбол, забивает свои 10 голов за сезон, и всё у него хорошо». Я ведь не могу сказать про него как про человека, что он действительно плохой, но он задевает мой любимый футбольный клуб в публичном пространстве. Я ведь не могу на это не отреагировать. У него ко мне могут быть какие-то претензии? Думаю, он даже не знает, кто я такой», — сказал Траньков в программе «СБГ ШОУ» на YouTube.