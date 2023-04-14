Кассано: Моуринью не годится даже для того, чтобы начищать ботинки Гвардиоле

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью и сравнил его с Хосепом Гвардиолой, занимающим аналогичную должность в «Манчестер Сити».

«Моуринью не годится даже для того, чтобы начищать ботинки Гвардиоле. Когда он уйдёт на пенсию, никто о нём не вспомнит. Он застрял во времени как тренер. Меня не волнует, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу. Они не были выиграны в современном футболе», — цитирует Кассано A Bola.

Ранее Кассано заявил, что Моуринью плевать на футбол.

60-летний португалец тренирует «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 португалец привёл свою команду к победе в первом розыгрыше Лиги конференций.

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