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«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» роликом в стиле VHS

«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» роликом в стиле VHS
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Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала видео, посвящённое предстоящему матчу с «Торпедо» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в группе «Спартака» ВКонтакте.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка. Выше красно-белых находятся «Ростов» (45) и «Зенит» (54). После возобновления сезона в РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах турнира (три ничьих, одно поражение).

«Торпедо» с 13 очками располагается на последней строчке турнирной таблицы. Столько же очков у «Химок», но у подмосковной команды, которую тренирует экс-тренер автозаводцев Андрей Талалаев, лучше дополнительные показатели. К слову, команды встретятся уже в следующем туре.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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