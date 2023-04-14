«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» роликом в стиле VHS

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала видео, посвящённое предстоящему матчу с «Торпедо» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в группе «Спартака» ВКонтакте.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка. Выше красно-белых находятся «Ростов» (45) и «Зенит» (54). После возобновления сезона в РПЛ «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах турнира (три ничьих, одно поражение).
«Торпедо» с 13 очками располагается на последней строчке турнирной таблицы. Столько же очков у «Химок», но у подмосковной команды, которую тренирует экс-тренер автозаводцев Андрей Талалаев, лучше дополнительные показатели. К слову, команды встретятся уже в следующем туре.
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