Винисиус признан лучшим игроком «Реала» в марте

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

В прошлом месяце спортсмен принял участие в пяти матчах, в которых забил гол и отметился голевой передачей. Форвард признаётся лучшим игроком «сливочных» во второй раз подряд.

Недавно на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Королевским клубом» и лондонским «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.