Винисиус признан лучшим игроком «Реала» в марте
Поделиться
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
В прошлом месяце спортсмен принял участие в пяти матчах, в которых забил гол и отметился голевой передачей. Форвард признаётся лучшим игроком «сливочных» во второй раз подряд.
Недавно на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Королевским клубом» и лондонским «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.
Материалы по теме
«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
Партнерский контент