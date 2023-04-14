Тихонов: игроки «Торпедо» будут зубами грызть землю в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Торпедо» (15 апреля, 19:00 мск).
«Мы перед началом рестарта чемпионата думали, что «Спартак» с такой игрой должен всё выигрывать. «Торпедо» выиграло последний матч и теперь будет хвататься и бороться за любые очки. Номинально «Спартак» является фаворитом. Думаю, на матч придёт много болельщиков, а игроки «Торпедо» будут зубами грызть землю, потому что команде нужны очки.
Выступление Зиньковского? Я наблюдал за ним ещё тогда, когда он только появился на радарах. У него есть все данные: скорость, удар, обводка, — но чего-то ему всё же не хватает. Наверное, ему недостаёт стабильности и мастерства. Я понимаю, если бы ему было 19 лет или 21 год. Тогда можно было бы говорить о какой-то нестабильности», — цитирует Тихонова «Евро-Футбол.Ру».
- 14 апреля 2023
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