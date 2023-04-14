Малуда призывает Мбаппе выбрать клуб АПЛ для продолжения карьеры

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда выразил мнение, что лидеру «ПСЖ» Килиану Мбаппе не стоит переходить в «Реал». Вместо этого французу, по мнению соотечественника, стоит попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

«Я давно агитирую за переход Мбаппе в «Челси»! Пока мне это не удалось, но я буду продолжать попытки. Надеюсь, мы увидим этого игрока в Премьер-лиге, потому что это сильнейший чемпионат мира. Не так много клубов могут дать ему то, что он хочет, и не так много клубов, которые могут позволить себе строительство команды вокруг него. Он лидер, его только что назначили капитаном сборной Франции, и он будет стремиться стать вожаком в своём следующем клубе, что может создать определённые проблемы.

Я думаю, что Боули (Тодд Боули, совладелец «Челси». – Прим. «Чемпионата»), как и все в футболе, уже знает Килиана. Любой президент хотел бы иметь Мбаппе в своём клубе, но на самом деле речь идёт о правильных взаимоотношениях между людьми. Мы можем говорить о миллионах, которые должны соблазнить Мбаппе (как сам трансфер, так и зарплата), но на решение любого футболиста прежде всего влияют человеческие отношения», – цитирует агента AS.

Мбаппе постоянно связывают с потенциальным переходом в «Реал», несмотря на то что прошлым летом он продлил контракт с «ПСЖ». Тем не менее в июне 24-летнему нападающему необходимо принять новое решение: он должен активировать пункт о продлении договора до июня 2025 года. В противном случае через год Мбаппе может уйти бесплатно.