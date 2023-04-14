Ди Меко: если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт радио RMC Эрик Ди Меко поддержал главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, обвинённого в расистских высказываниях. В бытность игроком Ди Меко вместе с Галтье выступал за «Марсель».
«Я очень, очень тронут тем, что происходит с моим другом. Это не даёт мне спокойно спать. То, что люди говорят, не вяжется с тем, что я знаю об этом человеке. Он в футболе уже 30 лет. Если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом наверняка. Рад видеть и слышать много слов поддержки от его игроков, отовсюду. Это согревает мне сердце. Желаю, чтобы свет окончательно пролился на эту историю и справедливость восторжествовала», – цитирует Ди Меко RMC.
Напомним, что скандал, связанный с именем тренера «Пари Сен-Жермен», вспыхнул во вторник, 11 апреля. Примечательно то, что документы, обличающие Галтье в дискриминации игроков по цвету кожи и вероисповеданию, предали огласке коллеги Ди Меко по RMC.
- 14 апреля 2023
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