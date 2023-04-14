«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Райо Вальекано» и «Осасуна» из Памплоны. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте: Аридане Эрнандес отметился автоголом.

Автогол Эрнандеса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через несколько минут «Райо Вальекано» сумел отличиться сам: мяч на свой счёт записал Иси Паласон.

Гол Паласона. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче установил Мой Гомес, который с передачи Аймара Ороса забил единственный мяч «Осасуны».

Гол Гомеса. Видеоролик:

«Райо» набрал 40 очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы. «Осасуна» (38) — девятая.