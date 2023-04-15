«Лион» вырвал победу в Тулузе на последних минутах

Сегодня, 14 апреля, состоялся первый матч очередного, 31-го тура чемпионата Франции, в котором «Тулуза» на своём поле принимала «Лион». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 34-й минуте счёт с пенальти открыл Александр Ляказетт. Интересно, что для Ляказетта этот гол стал 26-м за «ткачей», забитым с 11-метровой отметки (31 попытка). Больше пенальти в чемпионате Франции за последние 75 лет реализовал только Жан-Пьер Папен – 28 (Opta).

На 37-й минуте Закария Абухляль восстановил равновесие, и хозяевам долгое время удалось сохранять статус-кво. Однако за две минуты до конца основного времени автогол Логана Кошты разрушил надежды подопечных Филиппа Монтанье на очки в этом матче.

«Лион», набравший 50 очков в 31 матче, догнал в турнирной таблице «Ренн». Бретонцы сыграют завтра, 15 апреля, с «Реймсом» на своём поле. «Тулуза» занимает 12-е место с 38 очками.