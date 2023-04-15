AS: «Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

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«Челси» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Гави.

Как сообщает AS, лондонский клуб готов сделать очень крупное предложение 18-летнему испанцу. Если Гави примет предложение «Челси», он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, сообщает источник, близкий к сделке.

«Челси» проведёт вторую встречу с агентом Гави. На ней будут присутствовать владелец «Челси» Тодд Боули, агент де ла Пенья, а также родители футболиста.

Отмечается, что Гави предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством испанского специалиста Луиса Энрике.

В этом сезоне 18-летний футболист провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави: