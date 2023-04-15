«Ливерпуль» связался с игроком «Баварии» Гравенберхом после отказа от трансфера Беллингема

«Ливерпуль» ведёт переговоры с полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом.

Как сообщает Sport Bild, главный тренер английской команды Юрген Клопп лично заинтересован в приобретении футболиста. Летом тренер намерен перестроить полузащиту команды. Гравенберха считают одним из подходящих приобретений.

На этой неделе «Ливерпуль» связывался с представителями футболиста. Ожидается, что переговоры продолжатся.

Летом Гравенберх перешёл в «Баварию» из «Аякса» за € 18,5 млн. За счёт бонусов сумма может увеличиться до € 24,5 млн.

«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 44 очка. В следующем матче подопечным Юргена Клоппа предстоит сыграть с «Лидсом» на выезде.

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Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: