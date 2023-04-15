Карло Анчелотти: уверен, что буду работать в «Реале» в следующем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что будет тренером мадридского клуба в следующем сезоне.
«Думаю, Флорентино Перес хочет, чтобы я остался, потому что он всегда проявлял большую любовь ко мне и продолжает это делать. Клуб спокоен. Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне.
Каждый день клуб демонстрирует, что очень любит меня. Мне нечего добавить. Мне очень комфортно в «Реале».
Чем горжусь сильнее всего за период работы в клубе? Всем. Пока моё возвращение получается успешным. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Возможность каждый день приезжать в Вальдебебас на работу делает меня счастливым», – приводит слова Анчелотти Marca.
Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании. Срок нынешнего контракта итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
- 15 апреля 2023
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03:21
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03:04
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02:52
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02:30
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02:24
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01:57
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01:49
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01:42
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01:32
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01:10
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00:41
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00:18
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00:13
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00:03
- 14 апреля 2023
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23:55
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23:52
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23:38
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23:33
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23:21
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23:18
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23:16
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22:42
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22:08
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22:04
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22:02
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22:01
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21:50
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21:46
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