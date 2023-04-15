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Карло Анчелотти: уверен, что буду работать в «Реале» в следующем сезоне

Карло Анчелотти: уверен, что буду работать в «Реале» в следующем сезоне
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что будет тренером мадридского клуба в следующем сезоне.

«Думаю, Флорентино Перес хочет, чтобы я остался, потому что он всегда проявлял большую любовь ко мне и продолжает это делать. Клуб спокоен. Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне.

Каждый день клуб демонстрирует, что очень любит меня. Мне нечего добавить. Мне очень комфортно в «Реале».

Чем горжусь сильнее всего за период работы в клубе? Всем. Пока моё возвращение получается успешным. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Возможность каждый день приезжать в Вальдебебас на работу делает меня счастливым», – приводит слова Анчелотти Marca.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании. Срок нынешнего контракта итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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