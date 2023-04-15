Педри возобновил тренировки в «Барселоне» и работает по индивидуальной программе

Полузащитник «Барселоны» Педри вернулся к тренировочному процессу.

Как сообщает Marca, испанский футболист возобновил тренировки по индивидуальной программе. Отмечается, что хавбек не успеет восстановиться к матчу 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

Педри получил повреждение по ходу первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Из-за него он пропустил ответную встречу с английской команды, по итогам которой «Барселона» вылетела из турнира. Для самого испанца это первое повреждение с апреля 2022 года, когда он был вынужден пропустить девять матчей.

«Барселона» 23 апреля сыграет с «Атлетико» на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск.

В этом сезоне Педри провёл 21 матч в Ла Лиге, забив 6 голов.

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