Блан: «Лион» не доминирует, но мы на правильном пути

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу над «Тулузой» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Франции.
«Есть вещи, которые мне понравились и есть те, которые я ненавижу. Мы были слишком расточительны, несдоаточно используя свои моменты в первом тайме. Речь, которую я произнёс в перерыве, была о том, что в какой-то момент нужно понять, зачем ты играешь в футбол — чтобы побеждать. Мы могли взять инициативу, но не сделали этого.
Второй тайм прошёл лучше с точки зрения действий в атаке, мы создавали моменты, но и соперники тоже. Победа не незаслуженная, потому что мы контролировали мяч. Хотя могли бы решить исход матча намного спокойнее, поведя 2:0. Было много разочарований с самого начала сезона, матч Кубка, который мы проиграли «Нанту», доказал правоту тех, кто пессимистично оценивает игру «Лиона». Но мы понимаем, что в чемпионате дела немного лучше. Мы не доминируем, но находимся на верном пути", — приводит слова Блана L'Equipe.
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