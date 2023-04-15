Азар не заинтересован в поиске новой команды, игрок намерен отработать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не заинтересован в поиске новой команды.
Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на Marca, Азар хочет доработать до конца свой контракт со «сливочными», который действует до июня 2024 года.
32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.
Мадридский клуб приобрёл футболиста за € 115 млн. Азар забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 74 матчах в футболке «Реала».
Напомним, 2 апреля вингер «Реала» Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге. Он записал на свой счёт результативную передачу в матче с «Вальядолидом».
Кто может покинуть «Реал» Мадрид:
- 15 апреля 2023
-
04:50
-
04:33
-
04:18
-
04:01
-
03:52
-
03:48
-
03:45
-
03:21
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:24
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:32
-
01:10
-
00:41
-
00:18
-
00:13
-
00:09
-
00:03
- 14 апреля 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01