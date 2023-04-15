Азар не заинтересован в поиске новой команды, игрок намерен отработать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не заинтересован в поиске новой команды.

Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на Marca, Азар хочет доработать до конца свой контракт со «сливочными», который действует до июня 2024 года.

32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч.

Мадридский клуб приобрёл футболиста за € 115 млн. Азар забил 7 голов и отдал 12 результативных передач в 74 матчах в футболке «Реала».

Напомним, 2 апреля вингер «Реала» Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге. Он записал на свой счёт результативную передачу в матче с «Вальядолидом».

Кто может покинуть «Реал» Мадрид: