«ПСЖ» поддержал Галатье, которому угрожают расправой из-за якобы расистских высказываний
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Футбольный клуб «ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку главного тренера Кристофа Гальтье.
«Клуб поддерживает Кристофера Галатье после полученных им многочисленных угроз. Правду должен устанавливать суд. «ПСЖ», руководство клуба, игроки и все сотрудники выступают против нетерпимости как на поле, так и за его пределами. Борьба с расизмом и любыми формами дискриминации — основная обязанность клуба», — цитирует заявление клуба RMC.
Ранее сообщалось, что во времена работы в «Ницце» Галатье позволил себе жёсткое выражение в адрес спортивного директора клуба, заявив, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Сейчас специалист находится под охраной из-за поступивших ему угроз расправой.
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