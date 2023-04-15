Ультрас «ПСЖ»: если обвинения против Галтье докажут — будет неприемлема его работа в клубе

Крупнейшая группа фанатов «Пари Сен-Жермен» Collectif Ultras Paris сделала заявление об обвинениях главного тренера команды Кристофа Гальтье в расизме.

«Если обвинения против него докажут, будет неприемлемым, чтобы такой человек продолжал работать в клубе. Напоминаем, что мы всегда выступаем против любых проявлений дискриминации и эта борьба историческая для нас», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» фанатской группировки.

Ранее сообщалось, что во времена работы в «Ницце» Галтье позволил себе жёсткое выражение в адрес спортивного директора клуба, заявив, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Сейчас специалист находится под охраной из-за поступивших ему угроз расправой.

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