Ультрас «ПСЖ»: если обвинения против Галтье докажут — будет неприемлема его работа в клубе

Крупнейшая группа фанатов «Пари Сен-Жермен» Collectif Ultras Paris сделала заявление об обвинениях главного тренера команды Кристофа Гальтье в расизме.
«Если обвинения против него докажут, будет неприемлемым, чтобы такой человек продолжал работать в клубе. Напоминаем, что мы всегда выступаем против любых проявлений дискриминации и эта борьба историческая для нас», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» фанатской группировки.
Ранее сообщалось, что во времена работы в «Ницце» Галтье позволил себе жёсткое выражение в адрес спортивного директора клуба, заявив, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Сейчас специалист находится под охраной из-за поступивших ему угроз расправой.
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