Гави сообщил «Барселоне» о желании остаться в клубе

Полузащитник «Барселоны» Гави дал понять каталонцам, что хотел бы продолжить карьеру в клубе, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, молодой полузащитник снова зарегистрирован на сезон как игрок молодёжной команды. Это произошло из-за того, что ранее коммерческий суд Барселоны не поддержал апелляцию одноимённого клуба по отмене регистрации нового контракта с Гави, согласно которому его регистрировали бы игроком первой команды.

Футболист спокоен из-за ситуации с контрактом, потому что регистрация его нового соглашения является приоритетом для «Барселоны». Его заверили, что все проблемы будут решены.

Источник также сообщает, что за ситуацией с игроком следят «Челси» и «Бавария», которые хотят видеть Гави в своих составах.

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