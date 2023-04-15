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Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локомотива» перед возобновлением чемпионата

Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локомотива» перед возобновлением чемпионата
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на атмосферу в команде.

«Артём всегда на юморе, поддерживает хорошее настроение. Перед выходом на игру в раздевалке речь обычно говорит либо Тёма, либо Баринов. Они настраивают команду. Перед первой игрой после зимнего перерыва Артём сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — приводит слова Глушенкова Sport24.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Он провёл в составе команды пять матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть голов и отдал одну голевую передачу.

До «Локомотива» Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

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