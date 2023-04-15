Пименов: Пиняев прогрессирует в «Локомотиве», но ему надо добавлять в обороне

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру вингера Сергея Пиняева.

«Очевидно, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве». Но матч с «Зенитом» показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Сергея Пиняева и Константина Тюкавина предстоящим летом, если Малком и Клаудиньо покинут команду.

Пиняев перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов». Московский клуб набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.