Пименов: Пиняев прогрессирует в «Локомотиве», но ему надо добавлять в обороне
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру вингера Сергея Пиняева.
«Очевидно, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве». Но матч с «Зенитом» показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Сергея Пиняева и Константина Тюкавина предстоящим летом, если Малком и Клаудиньо покинут команду.
Пиняев перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов». Московский клуб набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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