Тукманов: «Спартак» сейчас сильнее «Торпедо», даже несмотря на то что у красно-белых спад

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов порассуждал о шансах чёрно-белых в сегодняшнем матче со «Спартаком».
«Хочется, чтобы «Торпедо» в этом матче выглядело достойно. Эта игра для автозаводцев важна, но на сегодняшний день «Спартак» сильнее. Все говорят, что у них спад, но исполнители у красно-белых сильнее, и игра поставлена. Есть нюансы, которые могут повлиять на результат.
«Торпедо» будет бояться ошибиться. Ещё у команды нет понимания, что от них хочет главный тренер. Клотет — человек новый. Нужно время, чтобы люди притёрлись друг к другу. Самый главный нюанс — это исполнительское мастерство футболистов», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
Московское дерби пройдёт сегодня, 15 апреля, в 19:00 в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ с 42 очками. «Торпедо» идёт последним с 13 очками.
- 15 апреля 2023
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