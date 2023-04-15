Мостовой: давно не общаемся с Карпиным, когда люди наверху — им нет никакого дела до тебя

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своих взаимоотношениях с экс-одноклубником Валерием Карпиным, который работает главным тренером «Ростова» и сборной России.
«Мой бывший одноклубник Карпин стал тренером? Да, так получилось, но заметьте, когда он был игроком, он никогда не говорил о том, что хочет быть тренером. Он начал, ему понравилось, и он продолжает, но как тренер он не выиграл ни одного трофея за более чем десять лет.
Есть ли у меня с ним какие-то взаимоотношения? Нет, давно. Такова жизнь. Когда ты наверху, все твои друзья, но когда они становятся выше, они уже заняты и не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения. У меня такая ситуация не только с ним, у нас в России это обычное дело», — приводит слова Мостового Relevo.
- 15 апреля 2023
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