«Это вопрос конкуренции». Тедеско — об отсутствии Витселя в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал будущее в национальной команде полузащитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя.

«Будущее Витселя в сборной Бельгии? Пока не знаю, у нас было всего два матча. У нас очень много хороших полузащитников. К сожалению, мы не можем пригласить десять опорников на один сбор. Думаю, большинство из них сейчас играет за границей, но также и в Бельгии у нас много хороших полузащитников.

Аксель не выбыл. Это может быть проблемой, но это не так. Есть и другие футболисты, которые не играют и которые были вызваны во время последнего сбора. Это вопрос конкуренции на позиции», — приводит слова Тедеско RTBF.

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