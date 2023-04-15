Максим Глушенков: иногда ночью по Смоленску страшно передвигаться

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков высказал мнение о своём родном городе Смоленске.

«Иногда ночью по Смоленску страшно передвигаться, это правда. А так… Меня часто спрашивают, куда сходить в Смоленске. У меня сразу в голове: «Никуда». Да, есть собор, крепостные стены. Можно их посмотреть. Больше ничего и не вспомню. Пусть земляки не обижаются: всё детство у меня прошло на футбольном поле. Всё, что по форме напоминало ворота, было занято вратарём. Либо мамой, либо папой», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В текущем сезоне Максим Глушенков провёл в сумме 21 матч в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов» и «Локомотив», забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Футболисту 23 года.