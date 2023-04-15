Максим Глушенков: иногда ночью по Смоленску страшно передвигаться
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков высказал мнение о своём родном городе Смоленске.
«Иногда ночью по Смоленску страшно передвигаться, это правда. А так… Меня часто спрашивают, куда сходить в Смоленске. У меня сразу в голове: «Никуда». Да, есть собор, крепостные стены. Можно их посмотреть. Больше ничего и не вспомню. Пусть земляки не обижаются: всё детство у меня прошло на футбольном поле. Всё, что по форме напоминало ворота, было занято вратарём. Либо мамой, либо папой», — приводит слова Глушенкова Sport24.
В текущем сезоне Максим Глушенков провёл в сумме 21 матч в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов» и «Локомотив», забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Футболисту 23 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
09:28
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
09:06
-
08:47
-
08:30
-
08:28
-
08:19
-
08:08
-
07:29
-
07:29
-
07:18
-
06:33
-
06:28
-
06:28
-
06:13
-
05:58
-
05:51
-
04:50
-
04:33
-
04:18
-
04:01
-
03:52
-
03:48
-
03:45
-
03:21
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:24
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:32
Партнерский контент