«Крылья Советов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
Поделиться
Сегодня, 15 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Химки». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Химках и завершился нулевой ничьей.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 24 очка по итогам 22 туров и занимают 12-е место в таблице. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 13 очков в 22 матчах.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
11:14
-
11:12
-
11:06
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:46
-
10:32
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:55
-
09:28
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
09:06
-
08:47
-
08:30
-
08:28
-
08:19
-
08:08
-
07:29
-
07:29
-
07:18
-
06:33
-
06:28
-
06:28
-
06:13
Партнерский контент