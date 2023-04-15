«Манчестер Юнайтед» лишился двух основных центральных защитников

Защитники «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, заменённые по ходу матча 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (2:2), не помогут команде в ближайших встречах.

Лисандро Мартинес выбыл из строя до конца сезона из-за перелома плюсневой кости стопы. Ожидается, что аргентинский защитник полностью восстановится к началу следующего сезона, сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Рафаэль Варан также пропустит несколько недель из-за повреждения, полученного в матче с «Севильей».

Именно пара Варан — Мартинес считается основной в построениях главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в текущем сезоне. 29-летний француз провёл 30 матчей в составе «МЮ» в текущем сезоне, на счету 25-летнего аргентинца 45 матчей во всех турнирах.