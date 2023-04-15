«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов
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«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.
Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Химки» состоится сегодня, 15 апреля. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов»
«У каждого футболиста — портрет согласно игровому номеру и очередности первого полёта каждого из космонавтов. Поехали!» — написано в сообщении клуба.
«Крылья Советов» (24) занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Химки» (13) — 15-е.
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