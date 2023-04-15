Алип: ещё не знаю, останусь ли в «Зените», ближе к июню будет понятно

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не знает, есть ли у него будущее в петербургском клубе.

«Останусь ли в «Зените»? Ещё ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю», — приводит слова Алипа Metaratings.

Алип перешёл в «Зенит» в начале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В декабре 2022 года клубы договорились о полноценном трансфере футболиста. В текущем сезоне 23-летний Алип принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги в составе клуба из Санкт-Петербурга, не отметившись в них результативными действиями. Также на его счету четыре матча в Фонбет Кубке России и игра в Суперкубке.

Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.