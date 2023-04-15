Алип: ещё не знаю, останусь ли в «Зените», ближе к июню будет понятно
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Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не знает, есть ли у него будущее в петербургском клубе.
«Останусь ли в «Зените»? Ещё ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю», — приводит слова Алипа Metaratings.
Алип перешёл в «Зенит» в начале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В декабре 2022 года клубы договорились о полноценном трансфере футболиста. В текущем сезоне 23-летний Алип принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги в составе клуба из Санкт-Петербурга, не отметившись в них результативными действиями. Также на его счету четыре матча в Фонбет Кубке России и игра в Суперкубке.
Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.
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