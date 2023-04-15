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«Для меня лично это большая неожиданность». Голкипер «Сочи» Адамов — об уходе Бердыева

«Для меня лично это большая неожиданность». Голкипер «Сочи» Адамов — об уходе Бердыева
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал уход российского специалиста Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба.

«Для меня лично это была большая неожиданность. Понятное дело, что результаты были не очень, но я надеялся, что постепенно мы будем развиваться и добиваться положительных результатов. Как мы видим, не всё бывает так, как мы хотим. В принципе, в футболе часто бывает такое, что тренеры уходят, поэтому всегда обидно расставаться, но будем двигаться дальше и стараться исправлять ситуацию.

Разговор с Хохловым? С Дмитрием Валерьевичем лично не общался. Был просто общий сбор с командой, где его представили уже в качестве исполняющего обязанности главного тренера», — приводит слова Адамова официальный сайт «Сочи».

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