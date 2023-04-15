Голкипер «Сочи» Адамов — об игре с «Краснодаром»: матч особенный, как и команда, и клуб

Голкипер «Сочи» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 15 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. Адамов является воспитанником «Краснодара».

«Матч особенный, как и команда, и клуб. «Краснодар» сыграл ключевую роль в становлении меня как человека, потому что с более-менее осознанного детства я провёл там все этапы взросления. За это я очень благодарен всем, кто принимал участие в моём воспитании, в моём обучении, как в школьном, так и в футбольном. Конечно же, в таких особенных играх хочется выиграть.

Краевое дерби? Лично для меня статус этого дерби не играет какой-то значимой роли. Думаю, больше для болельщиков. Для меня значимо, что эта команда, можно сказать, родная.

Идеальный сценарий матча? Победа и игра «на ноль» в моём исполнении — не только в этом матче, но и во всех остальных встречах», — приводит слова Адамова официальный сайт «Сочи».