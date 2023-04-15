Игнашевич: «Енисей» прислал «Балтике» вонючий автобус, это позорное поведение
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич назвал позорным поведение руководства красноярского «Енисея», которое прислало калининградцам «старый вонючий автобус».
«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», — сказал Игнашевич в эфире «Матч Премьер».
Матч «Балтики» и «Енисея» проходит в эти минуты в Красноярске. В первом тайме счёт открыл футболист хозяев Андрей Окладников (1:0, идёт первый тайм).
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