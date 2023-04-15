Игнашевич: «Енисей» прислал «Балтике» вонючий автобус, это позорное поведение

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич назвал позорным поведение руководства красноярского «Енисея», которое прислало калининградцам «старый вонючий автобус».

«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», — сказал Игнашевич в эфире «Матч Премьер».

Матч «Балтики» и «Енисея» проходит в эти минуты в Красноярске. В первом тайме счёт открыл футболист хозяев Андрей Окладников (1:0, идёт первый тайм).