Тен Хаг: «МЮ» нужен новый нападающий, который забивает голы и прессингует

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый нападающий.

«Конечно, у всех на поле разные задачи, но для форварда главное — забивать голы любым способом. Это важнее всего.

Нам нужен нападающий, который забивает голы, потому что у нашей команды есть возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.

Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо сочетая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место, набрав 56 очков в 29 матчах. Команда забила 44 гола в текущем сезоне чемпионата Англии.