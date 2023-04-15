Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: мы должны лучше контролировать матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ничьей с «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Это кое-что говорит о нас. Это по-прежнему показывает, что нам есть что улучшить, особенно в психологическом аспекте.
Мы должны лучше контролировать матчи, должны оставаться в игре до конца и не позволять соперникам возвращаться. Мы должны действовать с определённым психологическим настроем и соответствовать стандартам.
«Севилья» преподнесла нам хороший урок. Нам нужно подумать об этом и понять, кто должен брать на себя инициативу и какие стандарты мы должны контролировать в определённые моменты, чтобы не позволить сопернику вернуться в игру.
Крупнейшие команды всегда проявляют самообладание в такие моменты и придерживаются плана, остаются в игре и находят способ прийти в норму. На что мы способны, так это приходить в норму между играми, теперь следующий шаг — прийти в норму в игре…
Если вы хотите вернуться к завоеванию трофеев, это должно быть стандартом, который вы всегда обеспечиваете. Вы контролируете игры и побеждаете. Во многих матчах мы уже продемонстрировали это, поэтому мы знаем, что можем это сделать. Но мы должны делать это всегда», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
- 15 апреля 2023
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