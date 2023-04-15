Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: мы должны лучше контролировать матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ничьей с «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это кое-что говорит о нас. Это по-прежнему показывает, что нам есть что улучшить, особенно в психологическом аспекте.

Мы должны лучше контролировать матчи, должны оставаться в игре до конца и не позволять соперникам возвращаться. Мы должны действовать с определённым психологическим настроем и соответствовать стандартам.

«Севилья» преподнесла нам хороший урок. Нам нужно подумать об этом и понять, кто должен брать на себя инициативу и какие стандарты мы должны контролировать в определённые моменты, чтобы не позволить сопернику вернуться в игру.

Крупнейшие команды всегда проявляют самообладание в такие моменты и придерживаются плана, остаются в игре и находят способ прийти в норму. На что мы способны, так это приходить в норму между играми, теперь следующий шаг — прийти в норму в игре…

Если вы хотите вернуться к завоеванию трофеев, это должно быть стандартом, который вы всегда обеспечиваете. Вы контролируете игры и побеждаете. Во многих матчах мы уже продемонстрировали это, поэтому мы знаем, что можем это сделать. Но мы должны делать это всегда», — приводит слова тен Хага Sky Sports.