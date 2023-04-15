Ловчев: «Спартак» и «Динамо» готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах…

Бывший футболист Евгений Ловчев заявил, что российские клубы должны правильно тратить деньги на приобретения футболистов, а не говорить о тратах санкт-петербургского «Зенита».
«Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это даёт шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов — если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя. Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах…» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
«Зенит» становился чемпионом России последние четыре сезона подряд и лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, набрав после 22 сыгранных матчей 54 очка.
- 15 апреля 2023
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