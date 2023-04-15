«Абаскаль себе не враг». Ловчев — об игровом времени защитника «Спартака» Дуарте

Бывший футболист Евгений Ловчев оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ, заявив, что команде не хватает качества в оборонительной линии.
«Спартак» — духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего по уровню исполнителей. Ушёл Жиго, но на замену взяли Дуарте, и стало намного хуже. Настолько, что этот футболист, которого пока не понимаю, кто и купил, сидит на замене и не выходит. Абаскаль себе не враг, и если не выпускает парня, значит, он просто не тянет. У «Спартака» большая группа молодых ребят, которые пришли из второй команды — Игнатов, Литвинов, Мелёшин, Денисов, — но этого пока недостаточно, потому что они пока не играют лидирующей роли. Им дали шанс, и они этим шансом воспользовались. Но этого недостаточно для борьбы за чемпионство», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» зимой этого года. За красно-белых парагвайский центральный защитник сыграл лишь два матча, проведя на поле в общей сложности 105 минут.
- 15 апреля 2023
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