Барбоза: Захарян и Кузяев способны уехать в Европу, есть и другие игроки

Известный португальский агент Паулу Барбоза назвал российских игроков, которые могут перейти в европейские клубы.
«В России на виду есть много талантливых игроков, которые играют хорошо, но я не буду называть имена игроков. В «Динамо», «Зените», «Спартаке» и в ЦСКА есть хорошие игроки, будет несправедливо, если кого-то выделю.
Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. У него есть все предпосылки для этого, он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать. Могу ещё сказать про Далера Кузяева, он очень интересный футболист. Есть и другие игроки, но всех называть не буду.
Со мной консультировались по российским футболистам. Это правда, что со мной общаются, не по всем игрокам, но иногда разговаривают.
Ситуация с отстранением может повлиять на скаутов. Может, что-то меняется, мы не знаем, не можем делать какие-то прогнозы», – приводит слова Барбозы Metaratings.
- 15 апреля 2023
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