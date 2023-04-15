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«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый счёт — 1:1.

Хозяева повели в счёте на 16-й минуте: отличился нападающий Андрей Окладников. «Балтика» отыгралась в компенсированное время к первому тайму усилиями форварда Тамерлана Мусаева. Во второй половине встречи счёт не изменился.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Енисей» находится на четвёртой строчке, заработав 45 очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Окладников – 16'   1:1 Мусаев – 45+2'
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