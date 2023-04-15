«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый счёт — 1:1.
Хозяева повели в счёте на 16-й минуте: отличился нападающий Андрей Окладников. «Балтика» отыгралась в компенсированное время к первому тайму усилиями форварда Тамерлана Мусаева. Во второй половине встречи счёт не изменился.
«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Енисей» находится на четвёртой строчке, заработав 45 очков.
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