Павлюченко: «Спартаку» будет тяжело в матче с «Торпедо», но он победит

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Торпедо» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тяжело «Спартаку» в матче с «Торпедо» будет в любом случае, автозаводцы выиграли же в последней игре. Они почувствовали вкус и энергию. Думаю, что красно-белые победят «Торпедо», однозначно. Чёрно-белые будут биться, но этого мало. Сегодняшний уровень «Спартака» и автозаводцев сравнивать нельзя. Но в футболе всё может произойти.
У красно-белых весёлая команда, они могут обыграть лидера и проиграть аутсайдеру. Всё будет зависеть от настроя «Спартака». Если они выйдут на поле, думая, что перед ними команда, которая вылетает в Первую лигу, то будет конец. Но красно-белым надо биться за второе место в РПЛ, золотые медали будет завоевать уже тяжело, но за серебро надо цепляться. Поэтому даже на ничью с «Торпедо» играть нельзя. Сегодня я уже бы не назвал игру этих клубов московским дерби. Сейчас матчи с «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА — это дерби. Но «Торпедо» выглядит сейчас не очень хорошо, это просто очередная игра для «Спартака», — сказал Павлюченко Metaratings.
- 15 апреля 2023
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