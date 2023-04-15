Глушенков — о Кононове: добрый, спокойный, я не помню, чтобы он кому-то пихал

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о работе с Олегом Кононовым во время выступлений за «Спартак».

«Что за тренер Кононов? Запомнилось, что при нём в столовке включали видео с голами легенд «Спартака». А как человек Кононов добрый, спокойный. Это нормально, но на некоторых игроков нужно наорать, чтобы он заиграл по-другому. А я не помню, чтобы Кононов кому-то пихал, бросался бутылками или кричал», — приводит слова Глушенкова Sport24.

Олег Кононов возглавлял московский «Спартак» в 2018-2019 годах.

Максим Глушенков присоединился к «Спартаку» в 2019 году, но так и не закрепился в основном составе команды. На счету полузащитника всего 11 матчей за московский клуб во всех турнирах.