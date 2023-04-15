«Крылья Советов» — «Химки»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Химки». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды не смогли поразить ворота друг друга в первом тайме. Счёт — 0:0.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Химках и завершился нулевой ничьей.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 24 очка по итогам 22 туров и занимают 12-е место в таблице. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда набрала 13 очков в 22 матчах.
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