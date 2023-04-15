Ковальчук: «Спартак» теряет очки со всеми подряд, но играет весело, пора побеждать «Зенит»

Бывший нападающий хоккейных «Спартака» и СКА Илья Ковальчук заявил, что футбольному «Спартаку» пора навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ, и оценил работу главных тренеров команд Гильермо Абаскаля и Сергея Семака.

«Как мне Абаскаль? «Спартак» теряет очки со всеми подряд. Но играет весело, задорно. Если в этом году команда попадёт в тройку, то будет хорошо. А в следующем сезоне уже пора «Зениту» составить конкуренцию. А то Александр Иванович Медведев (генеральный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») пока идёт без поражений.

Как мне работа Сергея Семака? Он здорово работает. И состав у «Зенита» очень хороший. Но любой тренер должен уметь этими топ‑игроками управлять. Правильно расставить, объяснить, кто за кем бежит и куда открывается. Создать атмосферу в команде очень непросто. И было много случаев, когда команда по именам — топ, а на деле ничего не получается.

В «Зените» созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и наслаждаться этим — начиная от базы, стадиона и заканчивая болельщиками. И селекционный отдел там очень хорошо работает. Даже из Бразилии приезжает талантливая молодёжь на перспективу», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».