Мостовой: я заслужил большего, это точно, мне не дают заниматься футболом в России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не хочет «прыгать через обруч» ради начала тренерской карьеры в России, но выразил уверенность, что однажды начнёт заниматься футбольной деятельностью в стране.

«Что я делал последние 20 лет? Первые 10 лет я был в Испании, с детьми, жил нормальной жизнью. Когда они выросли, я вернулся в Россию, чтобы жить здесь, и думал, что буду заниматься футболом в своей стране, но здесь сложно это сделать, нужно прыгать через обруч, а я этого не делаю.

Нравится ли мне моя жизнь сейчас? Я заслужил большего, это точно. Я бы хотел заниматься футболом, но мне не дают это сделать. Однажды я обязательно это сделаю», — приводит слова Мостового Relevo.