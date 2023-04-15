Мостовой: я заслужил большего, это точно, мне не дают заниматься футболом в России
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не хочет «прыгать через обруч» ради начала тренерской карьеры в России, но выразил уверенность, что однажды начнёт заниматься футбольной деятельностью в стране.
«Что я делал последние 20 лет? Первые 10 лет я был в Испании, с детьми, жил нормальной жизнью. Когда они выросли, я вернулся в Россию, чтобы жить здесь, и думал, что буду заниматься футболом в своей стране, но здесь сложно это сделать, нужно прыгать через обруч, а я этого не делаю.
Нравится ли мне моя жизнь сейчас? Я заслужил большего, это точно. Я бы хотел заниматься футболом, но мне не дают это сделать. Однажды я обязательно это сделаю», — приводит слова Мостового Relevo.
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