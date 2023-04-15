Дьяков: большинство судей РПЛ не соответствует уровню чемпионата России

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил работу главных судей Российской Премьер-Лиги, заявив, что большинство арбитров не соответствуют этому уровню.

«Почему арбитры не справляются с работой? Не знаю, либо надо новых арбитров вводить, либо, может, из-за того, что большинство судей в футбол не играли, не чувствуют каких-то тонкостей. Не знаю, как быть и что делать, у нас в судейском корпусе тоже частенько перестройки происходят. Глава меняется, приходит новый, обещает, что всё будет хорошо. Да, есть классные судьи, квалифицированные, которые судят на высоком уровне. Они тоже могут ошибаться, но не так часто. И на сегодня, к сожалению, большинство судей не соответствует уровню Премьер-Лиги», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».