«Динамо» — «Пари НН»: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). К перерыву счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм завершился без забитых мячей. Гости были острее в атаке, но во второй половине тайма динамовцы взяли мяч под контроль и прижали нижегородцев к своим воротам.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
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