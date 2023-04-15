Клопп: есть 12 полузащитников, которых мы можем подписать, некоторые из них окажутся здесь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике клуба после решения отказаться от трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«В данный момент кажется, что если мы подпишем того или иного игрока, то всё будет хорошо. Основываясь на прошлых сезонах, я понимаю, что так бывает, но представьте теперь, если бы я тоже попал в эту ловушку и сказал: «Я не хочу больше видеть этих парней, и давайте поменяем 12 футболистов, ведь мы должны создать новую команду». Это не так, ты интересуешься игроком, ты думаешь об игроке, ты должен проверить, возможно это или нет. Иногда трансфер бывает невозможен.

Теперь мы видим, что есть 12 полузащитников, которых мы могли бы подписать. Честно говоря, есть много хороших игроков, да, очень много. И нам правда интересны все хорошие игроки, и некоторые из них действительно окажутся здесь. Вот и всё», — приводит слова Клоппа 90min