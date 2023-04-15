Балахнин: «Ростов» может отобрать очки у «Зенита», если у тех не будет ведущих футболистов

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча ростовчан с санкт-петербургским «Зенитом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, заявив, что клуб из Ростова-на-Дону способен отобрать очки у сине-бело-голубых.

«Фаворит в матче с «Ростовом» — «Зенит». Петербуржцы сейчас занимают первое место, показывают лучшую игру в чемпионате. Конечно, «Ростов» может отобрать очки. В Премьер-Лиге нет команд, которые безоговорочно будут набирать три очка в каждом матче. Если за «Зенит» не будет играть пара ведущих футболистов, то команда станет слабее. Ранее не играл Барриос, поэтому «Зенит» ослаб. Состав «Ростова» способен играть с «Зенитом» и отбирать очки. Но команде будет тяжело», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Ростова» и «Зенита» пройдёт завтра, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.